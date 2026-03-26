ФСИН опровергла информацию об исчезновении Никиты Журавеля





Информация о «бесследном исчезновении» Никиты Журавеля не соответствует действительности. Такое официальное заявление сделали во ФСИН РФ.

- Осужденный Журавель Н. в соответствии с законодательством продолжает отбывать наказание в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Информация о месте отбывания наказания в установленном порядке направлена матери осужденного в течение четырех суток после его прибытия в учреждение. 21 января 2026 года осужденный уже получил письмо от матери, - говорится в комментарии ведомства.

Ранее эту информацию опубликовал Коммерсантъ. О пропаже Никиты Журавеля сообщил его адвокат Андрей Сабинин члену СПЧ Еве Меркачевой.

По словам адвоката, последнее письмо от подзащитного родственники получили 24 декабря. С тех пор не поступило никакой информации о местонахождении Никиты Журавеля. Его родственники считают, что он может быт мертв, говорилось в публикации.

Напомним, волгоградский студент был осужден за сожжение Корана и госизмену. По совокупности преступлений ему в итоге назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год.



