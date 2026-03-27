



В скором времени налоговая служба сможет получить дополнительные возможности по борьбе с отмыванием нелегальных доходов. По данным «РИА Новости», правительственная комиссия одобрила законопроект, открывающий ФНС доступ к расширенной информации Банка России. Эксперты смогут присмотреться к данным россиян, регулярно получающих доходы от физических лиц, но не уплачивающих налоги от коммерческой деятельности.

Финансы таких банковских клиентов окажутся под пристальным вниманием, а ревизоры получат право запрашивать выписки по всем их банковским счетам даже без организации дополнительных проверок.

Кроме того, в рамках межведомственного обмена данными между налоговиками и ЦБ будет передаваться информация об открытии и закрытии счетов физических лиц, а также о наличии права пользования электронными средствами.

Из дополнительных нововведений, законопроект закрепляет обязанность банков идентифицировать клиентов по ИНН. В некоторых случаях может также потребоваться добавление данных СНИЛС, ОМС и водительских удостоверений.

Отметим, по данным экспертов, документ должен помочь обелить российскую экономику и вывести из тени некоторые коммерческие финансовые операции, которые маскируются под частные переводы.