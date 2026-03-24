За дачу взятки сотрудникам правоохранительных органов, проводившим миграционный рейд, задержан житель Жирновского района Волгоградской области. Мужчина пытался за 100 тысяч рублей спасти свою иностранную сожительницу от административной ответственности за нелегальное пребывание на территории РФ.

Как уточнили в СУ СКР по Волгоградской области, житель Жирновска подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного действия).

По данным следствия, иностранка проживала вместе с задержанным в одном из домовладений, куда 19 марта текущего года пришли с проверкой силовики. Нелегалке грозила административная ответственность с последующим выдворением за пределы страны. Ее сожитель хотел «замять» дело за 100 тысяч рублей, оставив эти деньги на рабочем столе офицера. Сотрудник полиции от получения незаконного вознаграждения отказался.





