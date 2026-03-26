Под Волгоградом снова пропал мужчина с синдромом «Плюшкина»





Волонтеры просят помощи в поиске Александра Гаврилова, который пропал в селе Горноводяное Дубовского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковом отряде ЛизаАлерт, о местонахождении 47-летнего мужчины ничего не известно с 24 марта.

Приметы пропавшего – рост 183 см, глаза голубые, волосы с проседью.



Александр теряется не первый раз. В августе прошлого года об исчезновении мужчины сообщили в благотворительном фонде «Соборникъ». Организации принадлежит приют в селе Горноводяное, где живут бездомные и люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Раньше Александр жил в квартире со своей матерью. Из-за огромного скопления разных вещей, который мужчина, страдающий синдромом «Плюшкина», приносил в свой дом, жить там было уже невозможно. Пропавший, подчеркнули волонтеры, нуждается в медицинской помощи.





