 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Убил «ради драйва»: 15-летний школьник из цыганской семьи зверски расправился с селянкой под Волгоградом

Стали известны жуткие подробности зверского убийства, совершенного 15-летним подростком в селе Лозное Дубовского района Волгоградской области. 

Напомним, труп 51-летней жительницы села  был обнаружен 13 марта в ее доме. На теле несчастной были многочисленные колото-резаные раны. Вскоре после совершения преступления был задержан 15-летний подросток, проживающий с семьей в этом селе. 10 марта он проник в дом женщины -  сначала пытался ее задушить, потом начал бить, требуя отдать ему деньги, после чего нанес жертве многочисленные ножевые ранения, от которых она скончалась. Добычей изверга стали 1200 рублей и сотовый телефон несчастной.  

Руководитель Городищенского межрайонного следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Руслан Капитанчук рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» детали этого жуткого преступления, которое потрясло жителей региона. 

Как оказалось, родители 15-летнего подростка с его сестрами и братьями приехали на постоянное место жительства в Лозное из Урюпинского района около трех лет назад. Главу семейства позвал на работу местный фермер. Многодетная мать сидела дома, старшая дочь уже жила отдельно, а младшие ходили в школу. Подозреваемый тоже учился, но плохо, даже оставался в одном классе на второй год. Однако нареканий к нему, кроме плохой успеваемости, не было – на учете в ПДН он не состоял. 


Выбрал самую слабую

Свою будущую жертву подросток хорошо знал. 51-летняя женщина, имевшая генетическое заболевание, связанное с маленьким ростом, жила одна. Родственники у нее были, но не в этом селе. Женщина в прошлом году иногда просила школьника выполнить легкую работу по хозяйству, за что платила ему по 500 рублей. Сама она занималась выращиванием птицы и продавала односельчанам яйца.  

Он [подросток] признался, что начал искать, кого можно убить, 8 марта. По его словам, он хотел «испытать драйв». 9 марта его выбор пал именно на эту женщину, которая, в силу своей инвалидности, не могла оказать ему должного сопротивления. 10 марта около 16-00 ч. он пошел «на дело», взяв с собой 14-летнего брата. Однако по пути в дом женщины младший брат начал отговаривать его от совершения убийства и вернулся домой. Но подросток его не послушал, заявив, что все сделает сам, – рассказывает руководитель Городищенского межрайонного следственного отдела СУ СК по Волгоградской области. 

Младший брат, вернувшись домой, признался своей бабушке, что задумал их родственник. Женщина тут же позвонила отцу подростка, который был в отъезде. В это время домой вернулся юный убийца со следами крови своей жертвы. 


Испугались гнева селян

Вместо того, чтобы сообщить о совершенном преступлении в полицию, семья 15-летнего подростка сделала все, чтобы скрыть убийство и спрятаться от правоохранителей и гнева селян. 

В село срочно вернулся глава семейства, который вывез троих сыновей сначала в Иловлинский район, а затем в Урюпинский. А через несколько дней село покинули и другие члены семьи, –  продолжает Руслан Капитанчук. 

Тем временем тело убитой женщины пролежало в ее доме до 13 марта. Труп обнаружил заглянувший к соседке проживающий рядом мужчина. 

В село нагрянули оперативники, следователи и криминалисты, которые стали тщательно исследовать место преступления. Сначала были изучены связи и круг общения убитой женщины, однако вскоре стало понятно, что искать надо в другом месте. Выйти на подозреваемого удалось благодаря многочисленным следам, которые он оставил на месте преступления, где было обнаружено в том числе орудие убийства. 


Пока подростку вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ, однако обвинение будет в скором времени переквалифицировано на более тяжкое преступление, сопряженное с разбоем. 

Между тем, жители Лозноего не могут прийти в себя от произошедшего. Приютившее семью кочевников село содрогнулось от жестокости и мотива этого преступления, совершенного школьником. Люди подумывают даже пригласить священника, ведь в последние годы произошло несколько резонансных убийств на их родной земле. Так, в феврале 2024 года 53-летний житель Лозного на почве ревности зарезал 38-летнюю женщину, а затем отделил ее голову от туловища. В апреле 2018 года местный житель задушил в своем гараже 29-летнюю многодетную маму, а потом закопал ее тело в лесопосадке. 

Напомним, это не первое преступление, совершенное несовершеннолетними представителями кочевого народа. В декабре прошлого года в Городищенском районе 17-летний подросток из цыганской семьи избил 60-летнюю соседку, после чего поджег ее дом. Выяснилось, что погибшая ранее неоднократно делала замечания молодому человеку из-за его поведения. Подросток затаил на нее злобу и жестоко расправился с соседкой.

