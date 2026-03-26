



Полугодовалая девочка, которая пострадала в ДТП на «Углу парка» в Кировском районе, проходит лечение в нейрохирургическом отделении больницы №7. В облкомздраве сообщили V102.RU, что ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Вторая пострадавшая была осмотрена врачами на месте происшествия, от госпитализации отказалась и была направлена на амбулаторное лечение.



Напомним, накануне, 25 марта, в 12-30 час. в Кировском районе Лада Гранта под управлением 22-летнего водителя вылетела на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с другим автомобилем, Skoda Octavia. От удара иномарка перевернулась. В результате ДТП пострадали двое из иномарки, включая ребенка.



По данному факту следователем ОП Nº7 Управления МВД России по городу Волгограду возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку.





