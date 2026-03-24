Два человека пострадали в результате лобового столкновения двух легковым машин в городе Волжском Волгоградской области. По уточненным данным, с места происшествия в больницу забрали водителей обоих автомобилей.

Как сообщили в полиции, накануне 38-летний водитель Chery Tiggo, который двигался по проспекту Ленина в Волжском, напротив дома №239 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь китайский кроссовер столкнулся с машиной «Лада Гранта», которая двигалась навстречу.

Дорожная авария, напомним, попала на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что автомобиль Chery Tiggo мчался по проспекту. Водитель кроссовера не справился с управлением, когда пытался избежать столкновения с другой машиной, которая выехала перед ним с поворота. Chery Tiggo вынесло на встречную полосу, где произошло ДТП с «Ладой».





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!