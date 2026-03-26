В поселке Горьковский Волгограда продолжаются зверские убийства собак. Среди жертв – домашние питомцы с ошейниками. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, накануне, 25 марта, после массового убийства местные жители обнаружили еще одну умирающую собаку.
– На шее у нее, как и у других погибших собак, была туго стянутая железная проволока, в голове – дырка, отверстие от какого-то острого предмета. Сначала, видимо, ей пытались размозжить голову. Мы еле сняли с нее удавку. В агонии она убежала в степь – видимо, умирать. Мы ее так и не нашли, – рассказывают потрясенные люди.
Новая жертва орудующего в поселке маньяка была домашней собакой, она жила в одном из дворов. У ее хозяев были и другие питомцы – труп одного их них, Фильки, со следами жестоких издевательств на днях были демонстративно выложены убийцей на дороге на всеобщее обозрение.
По словам хозяина Фильки Алексея, его семья до сих пор не может оправиться от случившегося:
– Перед отъездом в командировку у нас потерялся Филя. Мы его щенком взяли много лет назад, он жил у нас во дворе, иногда убегал, но далеко не ходил, старый уже был. Я ходил по соседям, спрашивал, не видел ли кто Фильку. А потом дочка с женой прислали это жуткое видео, где четыре убитые собаки на дороге. Наш лежал третьим, со следами пыток. Это ненормальный человек сделал.
Напомним, в заполотновской части поселка Горьковский в течение последних месяцев орудует садист, который пытает и убивает собак. Его «фирменный» стиль – удавка из железной проволоки на шее животных и удары острым предметом по голове. Недавно жителям удалось спасти от гибели одну из собак, которая попалась на пути нелюдя. Однако полностью оправиться после совершенных издевательств добрый пес, который зимой катал детей на ватрушках, не может до сих пор.
После выхода публикации ИА «Высота 102» о проделках зверя в человеческом обличье 22 марта в ГУ МВД по Волгоградской области выпустили официальный пресс-релиз, где сообщалось, что полицейские Советского района начали проверку по факту жестокого обращения с животными. Редакция ИА «Высота 102» передала в пресс-службу Главка контакты местных жителей, которые могли бы пояснить обстоятельства убийства собак. Однако с волгоградцами до сих пор никто не связался. Не заметили жители поселка сотрудников и на месте расправы. При этом люди подозревают одного из соседей.
– Среди нас живет явно сумасшедший человек. Сегодня он измывается над животными, а завтра войдет в раж и будет охотиться за людьми? Неужели никто не может его остановить? Где полиция? – задают вопросы жители Волгограда.
ИА «Высота 102» направило в ГУ МВД по Волгоградской области официальный запрос с просьбой сообщить о результатах проверки по факту жестокого обращения с животными. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось о других фактах убийства домашних и бездомных животных в поселке Горьковский. В одном случае машина отравителя животных попала на камеру видеонаблюдения. В другом владельцы погибшей от яда собаки редкой породы получили официальное заключение ветеринаров о причине гибели животного. Однако полицейские отказали в возбуждении уголовных дел.