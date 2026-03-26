– На шее у нее, как и у других погибших собак, была туго стянутая железная проволока, в голове – дырка, отверстие от какого-то острого предмета. Сначала, видимо, ей пытались размозжить голову. Мы еле сняли с нее удавку. В агонии она убежала в степь – видимо, умирать. Мы ее так и не нашли, – рассказывают потрясенные люди.

Новая жертва орудующего в поселке маньяка была домашней собакой, она жила в одном из дворов. У ее хозяев были и другие питомцы – труп одного их них, Фильки, со следами жестоких издевательств на днях были демонстративно выложены убийцей на дороге на всеобщее обозрение.

По словам хозяина Фильки Алексея, его семья до сих пор не может оправиться от случившегося:

– Перед отъездом в командировку у нас потерялся Филя. Мы его щенком взяли много лет назад, он жил у нас во дворе, иногда убегал, но далеко не ходил, старый уже был. Я ходил по соседям, спрашивал, не видел ли кто Фильку. А потом дочка с женой прислали это жуткое видео, где четыре убитые собаки на дороге. Наш лежал третьим, со следами пыток. Это ненормальный человек сделал.