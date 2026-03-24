



Накануне, 23 марта, Быковский районный суд Волгоградской области восстановил на работе главного бухгалтера ЦРБ Елену Лату. Ее увольнение было признано незаконным. Кроме того, медучреждение должно будет выплатить женщине денежные средства за вынужденные прогулы и компенсацию морального вреда.

Напомним, в Быковской ЦРБ в прошлом году произошел затяжной конфликт в коллективе. Сначала с видеообращением выступили несколько сотрудников больницы, которые обвинили главного бухгалтера Елену Лату в поборах с подчиненных. Работники ЦРБ заявили, что женщина незаконно занимала должность заместителя главного врача по экономической части на основании якобы поддельного приказа. Также они обвинили Елену Лату в «травле» и «унижении» после того, как они стали давать на нее показания.

На видеообращение отреагировал руководитель СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил следователям провести проверку.

После этого с видеообращением выступила уже сама Елена Лата. Она сообщила, что стала жертвой конфликта с главным врачом Анастасией Филипповой после того, как обнаружила многочисленные нарушения, связанные с назначением на должности «мертвых душ», а также неправомерным начислением федеральных доплат «любимчикам». По ее словам, именно эти получатели федеральных выплат и записали видеообращение, так как заинтересованы в дальнейшем необоснованном получении денежных средств.

Перечисленные ею махинации в больнице проворачивали совместно с активистами, обратившимися в СК, заявляла женщина. В то же время она пыталась помешать расхищению денежных средств, отказываясь подписать соответствующие финансовые документы. Именно на этой почве, настаивала главный бухгалтер, и возник конфликт.

Главбух также пожаловалась на то, что долгое время её пытались выжить из больницы. В частности, она обвинила своих оппонентов в ограничении доступа в рабочее помещение, применении физической силы, уничтожении и подтасовке документов.

Через несколько дней после обмена взаимными обвинениями Елена Лата была уволена по приказу главного врача. Как рассказала ИА «Высота 102» ее адвокат Светлана Касенкова, в качестве основания в приказе был указан пункт 9 части 1 статьи 81 Трудового кодекса – принятие необоснованного решения руководителем, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организаций. Женщине вменили увеличение кредиторской задолженности в 2025 году, отсутствие контроля принятых обязательств финансового характера сверх утвержденных лимитов. Также в качестве одной из причин увольнения послужило утверждение, что Елена Лата за 8 часов рабочего времени в разные периоды совмещала от 3 до 4,25 ставок.

Елена Лату оставила на приказе запись, что она с ним не согласна, а расчетный лист оформлен с нарушением, около 20-00 ч. 14 ноября. Перед этим женщине, которая только вышла с больничного, не долечив свое заболевание, пришлось вызывать скорую помощь, рассказывает Светлана Ивановна. Уже через несколько часов, глубокой ночью ее лишили удаленного доступа к программам и документам, с которыми она работала. Вечером в день увольнения ей выдали только трудовую книжку, без расчетных.

- На суде все аргументы руководства ЦРБ рассыпались. Фактов причинения ущерба организации установлено не было. То есть увольнение Елены было признано незаконным. Решение было признано немедленным к исполнению, - пояснила юрист.

По словам Светланы Касенковой, причиной конфликта главбуха с главным врачом, наоборот, стало стремление Елены Латы сэкономить бюджетные средства.

- Елена стала замечать, что медучреждение все чаще закупает медикаменты без конкурсных процедур, по завышенным ценам. Кроме того, вопросы у главного бухгалтера вызывали приказы руководства ЦРБ о совмещении должностей, которые невозможно было назвать смежными, некоторых сотрудников, за что они получали дополнительные денежные средства. Главный бухгалтер также утверждала, что некоторым работникам необоснованно начислялись федеральные надбавки. Елена твердо уверена, что ей мстили за правду, - делится адвокат. Юрист подчеркнула, что Елена совмещала работу главбуха с должностью заместителя главврача по экономической части на основании приказа главного врача, которая, по ее словам, потом заявила, что его не подписывала. - Нам пришлось провести почерковедческую экспертизу, чтобы доказать, что подпись на документе принадлежит главврачу. Несмотря на то, что она постаралась сильно ее изменить, - пояснила собеседник.

Между тем, после вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина следователи начали проверку сведений, изложенных в видеообращении сотрудников Быковской ЦРБ. В свою очередь, Елена Лата сообщила следователям о возможных нарушениях со стороны руководства больницы. В настоящее время, утверждает Светлана Касенкова, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц.

Ранее после видеообращения сотрудников, обвинивших Елену Лату в поборах, в облкомздраве заявили, что проведенная в августе проверка медучреждения выявила ряд нарушений в вопросах финансово-хозяйственной деятельности учреждения и сообщили о передаче материалов в прокуратуру. Кто допустил эти нарушения, в комитете здравоохранения Волгоградской области не уточнили.

По словам Светланы Касенковой, сегодня, 24 марта, Елена Лата вышла на работу в Быковскую ЦРБ, предоставив руководству исполнительный лист. Как утверждает юрист, в ее бывший рабочий кабинет главбуха не пустили, предоставив другое помещение без компьютера.

В комитете здравоохранения Волгоградской области на просьбу редакции прояснить ситуацию в Быковской ЦРБ после восстановления главного бухгалтера на работе заявили, что не комментируют решение суда.

