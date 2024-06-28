Бастрыкин ждет доклад после драки молодежи с полицией под Волгоградом

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после потасовки нескольких молодых людей с сотрудниками полиции в рабочем поселке Быково Волгоградской области.

— Следственные органы СК РФ по Волгоградской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), — пояснили V102.RU в пресс-службе СК России. — Предварительно установлено, что на центральной площади рабочего поселка Быково группа молодых людей с применением физической силы противодействовала законным действиям сотрудников полиции.

Уточняется, что Бастрыкин ждет отчет от руководителя волгоградского следкома Василия Семенова. Сам инцидент произошел вечером 21 июня 2024 года.

Напомним, потасовку полицейских с молодчиками сняли на видео.