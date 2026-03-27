Отдых в пансионатах Волгоградской области подорожал на 6%





В Волгоградской области заметно выросла стоимость пребывания в домах отдыха и пансионатах. По данным Волгоградстата, за минувшую неделю один день отдыха в этих учреждениях подорожал сразу на 6% - до 3110 рублей. При этом санатории не подорожали - день здесь стоит 5070 рублей.

Также за неделю подорожали номера в 4-5-звездочных гостиницах – на 2,8% (3761 рубль). Ведомство отметило и рост цен на поездки на Черноморское побережье на 2,8% (43523 рублей).

Интересно, что поездки в Дубай, который периодически подвергается обстрелам со стороны Ирана, вот уже третью неделю не дешевеют и не дорожают. Стоимость путешествия в ОАЭ по-прежнему составляет около 79 тысячи рублей.



