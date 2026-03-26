Спасенная приставами хаски умерла в Волгограде вслед за щенками

В Волгоградском приюте «Хвостатый дом» вслед за своими щенками умерла их мама – собака породы хаски Ева. Об этом волонтеры сообщили в социальных сетях.

– Еве стало значимо хуже, ухудшение ментального статуса, почти ни на что не реагировала, снизилось артериальное давление. Подключили ей вазопрессоры, но динамики практически не было. Также ночью проводили зондирование желудка ей, так как атония ЖКТ полная. По анализам, которые ей брали 25 марта, лейкоциты еще снизились. Поэтому произошло развитие септического шока. В 4 утра, к сожалению, у нее случилась остановка дыхания и сердца, на реанимационные мероприятия она не ответила, – сообщили волонтеры.

Следившие за судьбой собаки волгоградцы приписывают ее смерть бывшим хозяевам, бросившим животное вместе с пометом из 5 щенят в расселенном доме на юге города. Вызволить собак удалось лишь после того, как кобель выбрался из здания и стал истошно выть, призывая людей на помощь. Откликнулись на зов судебные приставы, отдел которых расположен рядом с домом, ставшим настоящей тюрьмой для собак. Брошенное семейство хаски погибало без питания, а щенки тянули из своей матери последние силы.

После недель борьбы волонтеров за жизни собак первыми умерли в приюте четыре щенка. Мать прожила без них лишь двое суток.