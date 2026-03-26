



Эксперты облкомприроды подвели промежуточные итоги работы по ликвидации в Волгоградской области поселковых свалок. По данным властей, за 12 лет специалисты вернули в первозданный вид порядка 200 территорий, ранее захламленных ТКО.

- Только в 2025 году работа по зачистке территорий проведена в 10 районах области — из регионального реестра свалок исключены 17 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, - подчеркнули в комитете.

Отметим, при этом власти подчёркивают, что в числе ключевых задач не только ликвидация уже существующих свалок, но и предотвращение их появления в будущем. С этой целью в регионе расширяется инфраструктура, необходимая для работы с коммунальными отходами. В частности, сейчас функционируют пять полигонов, а также три мусоросортировочных комплекса. Ранее объектов хранения и переработки было в регионе всего два.

