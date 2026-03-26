В девятиэтажке Волгограда эвакуировали 40 жильцов из-за пожара

В Волгограде ликвидирован пожар в девятиэтажке на проспекте Жукова в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествия случилось утром 26 марта. Пожар вспыхнул в одной из квартир.
Из задымленного подъезда пожарные эвакуировали 40 жильцов, в том числе 15 человек были спасены с помощью спасустройств. Хозяйку квартиры вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Пожар на 10 квадратных метрах ликвидировали 14 огнеборцев на 4 единицах техники. Причина возгорания устанавливается.