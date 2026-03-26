26 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала начало массового внедрения в России цифрового рубля. На пленарном заседании Госдумы она отметила, что в первую очередь это коснется банков и торгово-сервисных предприятий. Обязывать граждан переходить на расчеты с использованием цифровой валюты никто не будет.

- Обязательным цифровой рубль будет для банков и торгово-сервисных предприятий, которые должны принимать оплату в цифровом рубле, то есть для инфраструктуры, но не для граждан, - цитирует ТАСС главу Центробанка.

Набиуллина также отметила, что искусственно форсировать внедрение цифрового рубля в России не будут. Если гражданину это не нужно, то он имеет полное право не открывать счет цифрового рубля. При этом глава ЦБ РФ отметила, что у цифрового рубля будут свои плюсы, такие как бесплатные переводы, минимальные комиссии для бизнеса и удобные сервисы.

Отметим, что накануне замглавы министерства финансов России Алексей Сазанов сообщил, что осенью Минфин оценит необходимость ввести НДС на операции по Системе быстрых платежей (СБП). На данный момент, как указывает Интерфакс со ссылкой на Сазанова, министерство какие-то дополнительные обложения НДС на банковские операции не планирует.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!