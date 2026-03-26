



В Минэкономразвития рассказали подробности о строительстве нового завода азотных удобрений в Волгограде. По данным министерства, проектная мощность предприятия составит 2 млн тонн карбамида в год. Для работы химпроизводства потребуется 550 специалистов, а налоговые отчисления в федеральный и региональный бюджеты могут до 2044 года превысить 200 млрд рублей.

Предприятие должно быть создано в ближайшие годы на территории особой экономической зоны «Химпром» в Кировском районе областного центра. Для ускорения реализации проект был включён в систему комплексного сопровождения инвестиций. Соответствующая дорожная карта подписана между ВЭБ.РФ и ООО ПК «Волгоград Полимер» (ГК АЗОТ).

- Комплексное сопровождение позволяет инвестору не «выстраиваться в очередь» за мерами поддержки, а двигаться по единой дорожной карте с синхронизацией всех этапов: от получения земли до подключения к инфраструктуре. Рассчитываем, что волгоградский проект станет эталонным для тиражирования этого подхода в других регионах, - подчеркнул заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев.

Отметим, ранее в июне 2025 года редакция сообщала о подписании на полях Петербургского международного экономического форума меморандума о создании комплекса по синтезу удобрений в Волгограде между ГК «АЗОТ» и ПК «Волгоград Полимер». Планируемая мощность производства аммиака составляет 3 000 т/сутки, карбамида – 5 300 т/сутки. Инвестиционный проект должен быть реализован до 2032 года.