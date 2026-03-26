Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости
 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
Федеральные новости
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Под Волгоградом вынесли приговор водителю школьного автобуса за гибель ребенка

Расследования 26.03.2026 10:56
26.03.2026 10:56


Сегодня, 26 марта, Октябрьский районный суд Волгоградской области признал 59-летнего водителя школьного автобуса виновным в ДТП, в результате которого погиб 9-летний мальчик.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) водителя приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно. Ему также запрещено в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Ранее гособвинение на прениях запрашивало ему реальное наказание в виде 2,5 лет в колонии-поселении.

Напомним, что это резонансное ДТП произошло 23 января 2025 года. Тогда в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись школьный ПАЗ и Hyundai. В результате автобус перевернулся, что привело к травмированию 13 детей, один ребенок погиб.


Установлено, что 23 января около 14:00 мск на пересечении автомобильных дорог «с. Шелестово – пос. Водино» и «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» фигурант уголовного дела, управляя школьным автобусом с 19 детьми в салоне, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество проезда иномарке. В свою очередь у водителя Hyundai, как установили эксперты, не было технической возможности предотвратить столкновение.

Вину в инкриминируемом деянии водитель школьного автобуса не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

В прокуратуре Волгоградской области отметили, что по мере поступления приговора в надзорное ведомство будет принято решение о его обжаловании в связи с мягкостью назначенного наказания.


Расследования 26.03.2026 11:08
