Сегодня, 26 марта, Октябрьский районный суд Волгоградской области признал 59-летнего водителя школьного автобуса виновным в ДТП, в результате которого погиб 9-летний мальчик.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) водителя приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно. Ему также запрещено в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Ранее гособвинение на прениях запрашивало ему реальное наказание в виде 2,5 лет в колонии-поселении.

Напомним, что это резонансное ДТП произошло 23 января 2025 года. Тогда в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись школьный ПАЗ и Hyundai. В результате автобус перевернулся, что привело к травмированию 13 детей, один ребенок погиб.





Установлено, что 23 января около 14:00 мск на пересечении автомобильных дорог «с. Шелестово – пос. Водино» и «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» фигурант уголовного дела, управляя школьным автобусом с 19 детьми в салоне, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество проезда иномарке. В свою очередь у водителя Hyundai, как установили эксперты, не было технической возможности предотвратить столкновение.

Вину в инкриминируемом деянии водитель школьного автобуса не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

В прокуратуре Волгоградской области отметили, что по мере поступления приговора в надзорное ведомство будет принято решение о его обжаловании в связи с мягкостью назначенного наказания.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!