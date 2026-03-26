Задержанный в Волгограде журналист рассказал о вымогательстве





В Волгограде двое журналистов и политолог 25 марта были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области по подозрению в вымогательстве 1,2 млн рублей у главврача поликлиники. Как ранее передавало ИА «Высота 102», женщина сообщила о преступлении в правоохранительные органы – в короткие сроки представители СМИ и общественник были задержаны.





Днем 26 марта с официальным комментарием выступило региональное управление ФСБ России. Ведомство также опубликовало видео, на котором один из задержанных журналистов – Алексей Серовой – признается в совершенном преступлении и даже сообщает некоторые его подробности.

– Я предлагал удалить с телеграм-канала посты порочащие. Предлагал за технические услуги где-то в районе миллиона рублей, – говорит на камеру журналист Серовой.

В УФСБ России по Волгоградской области уточняют, что деньги у главврача журналисты вымогали в криптовалюте.

– Взамен на прекращение распространения ложной информации злоумышленники потребовали с женщины 15 тысяч в криптовалюте, что эквивалентно одному миллиону двумстам тысячам рублей, – сообщила представитель регионального УФСБ Виктория Ямщикова. – Уголовное дело возбуждено в отношении задержанных по материалам УФСБ.

Ранее сообщалось, что журналистов Виталия Кошелева и Алексея Серового силовики подозревают по статьям УК РФ о вымогательстве и клевете. Отметим, что в качестве отягчающих обстоятельств мужчинам предъявляют совершение преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору, а также особо крупный размер вымогаемой суммы.

В настоящее время журналисты и политолог Константин Глушенок находятся в изоляторе временного содержания. Меру пресечения волгоградцам не изибирали.