 В России 70 участников СВО стали преподавателями в школах
Более 70 участников специальной военной операции получили в регионах квалификацию преподавателя-организатора «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков, еще  57 прошли обучение на...
 В Ростовской области 10 лет искали и наконец нашли судимого беглеца
Ростовские силовики спустя 10 лет после вынесения приговора задержали преступника. Как сообщает Привет-Ростов, мужчина был задержан 20 марта в региональной столице.  По данным издания, приговор был вынесен жителю Ростовской...
Задержанный в Волгограде журналист рассказал о вымогательстве

В Волгограде двое журналистов и политолог 25 марта были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области по подозрению в вымогательстве 1,2 млн рублей у главврача поликлиники. Как ранее передавало ИА «Высота 102», женщина сообщила о преступлении в правоохранительные органы – в короткие сроки представители СМИ и общественник были задержаны. 



Днем 26 марта с официальным комментарием выступило региональное управление ФСБ России. Ведомство также опубликовало видео, на котором один из задержанных журналистов – Алексей Серовой – признается в совершенном преступлении и даже сообщает некоторые его подробности. 

Я предлагал удалить с телеграм-канала посты порочащие. Предлагал за технические услуги где-то в районе миллиона рублей, – говорит на камеру журналист Серовой.

В УФСБ России по Волгоградской области уточняют, что деньги у главврача журналисты вымогали в криптовалюте.

Взамен на прекращение распространения ложной информации злоумышленники потребовали с женщины 15 тысяч в криптовалюте, что эквивалентно одному  миллиону двумстам тысячам рублей, – сообщила представитель регионального УФСБ Виктория Ямщикова. – Уголовное дело возбуждено в отношении задержанных по материалам УФСБ.  

Ранее сообщалось, что журналистов Виталия Кошелева и Алексея Серового силовики подозревают по статьям УК РФ о вымогательстве и клевете. Отметим, что в качестве отягчающих обстоятельств мужчинам предъявляют совершение преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору, а также особо крупный размер вымогаемой суммы. 

В настоящее время журналисты и политолог Константин Глушенок находятся в изоляторе временного содержания. Меру пресечения волгоградцам не изибирали. 

