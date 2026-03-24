Сегодня, 24 марта, Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил без изменения приговор 74-летнему водителю BMW Александру Паку, осужденному к 11 годам колонии строгого режима за убийство в ДТП многодетной волгоградки Екатерины Буравлевой.

Напомним, что Пак и его адвокаты добивались переквалификации дела на более мягкую статью. Прокуратура, которая также обжаловала приговор, настаивала на конфискации BMW Х7, на котором водитель переехал женщину. В остальной части гособвинение с вынесенным наказанием полностью согласилось.

Волгоградский областной суд рассматривал дело Александра Пака с участием присяжных заседателей, которые признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании этого вердикта суд 20 ноября 2025 года приговорил водителя по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга) к 11 годам колонии строгого режима. По приговору суда он также должен выплатить потерпевшей стороне 5 миллионов рублей моральной компенсации. Пак вину не признал и настаивал, что намерений убивать женщину у него не было.

Следствием и судом было установлено, что все началось с дорожного конфликта. Водитель люксового кроссовера задел машину волгоградки, а когда она пыталась его остановить, схватившись за ручку двери, совершил опасный маневр, в результате которого женщина оказалась под колесами BMW Х7. Пак, переехав ее, покинул место происшествия. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии и через месяц она умерла в московской больнице.

