«Метеор» свяжет летом Ростов, Таганрог и Мариуполь





К началу лета в 2026 году планируется запуск скоростного водного сообщения между Ростовом-на-Дону, Таганрогом и Мариуполем. Как передает Привет-Ростов, в настоящее время идут работы по модернизации судна «Метеор», которое будет переведено в класс «река-море» для работы на этом маршруте.

Протяженность маршрута составит порядка 230 километров. За время подготовки специалисты также займутся приведением в порядок причальных сооружений и береговой инфраструктуры в пунктах назначения, чтобы обеспечить безопасную швартовку и комфортную посадку пассажиров.

Запуск проекта уже находится на стадии согласования. Если экономическая модель будет признана доступной для пассажиров, у жителей и гостей региона появится новая альтернатива автомобильному и железнодорожному транспорту.