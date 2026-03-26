В ФАС предостерегли ретейлеров от необоснованного повышения цен в периоды повышенного спроса. Как сообщили в ведомстве, к такому времени относится в том числе и Пасха. Соответствующую информацию служба направила в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения.

В частности, антимонопольная служба обратила внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед праздником – кондитерские изделия, сливочное масло и т.д.

При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования, предупредили в ФАС.

Также в антимонопольной службе рекомендовали торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных выше продовольственных товаров транслировать это снижение конечным потребителям.