Пасха ни при чем? ЦБ объяснил рост цен на яйца в Волгоградской области

В Волгоградской области цены на товары и услуги в феврале 2026 года выросли на 0,04%. Как сообщили в волгоградском отделении Банка РФ, по сравнению с январем стоимость продуктов питания выросла всего на 0,03%.

В этом месяце подешевели оливковое масло и масложировая продукция, стали доступнее овощи и сливочное масло. А куриные яйца, наоборот, подорожали на 4,2%. Специалисты объясняют это снижением производства яиц в Волгоградской области и увеличением расходов птицефабрик на оплату труда, логистику, корм для птиц и отопление. С учетом того, что в Волгоградской области развито производство яиц, цены на этот продукт росли не так, как в целом по России. Короткие цепочки поставок от птицефабрик до розничных магазинов области в свою очередь сдерживали рост логистических издержек и, как следствие, рост цен.

В целом февраль оказался для жителей региона более дешевым месяцем, чем январь.

– Цены на продовольственные товары в феврале выросли меньше, чем в прошлом месяце. Это произошло в том числе благодаря увеличению объемов отгрузки овощей в регионе, что повлияло на расширение их предложения в розничных сетях, – отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Илья Морозов. – Хороший урожай прошлого года позволил сформировать достаточные запасы местной овощной продукции. Это позволяет сдерживать рост цен даже с учетом текущих издержек.

В Волгоградской области в феврале этого года впервые с апреля 2025-го подешевели непродовольственные товары. В их числе средства связи, электроника и техника, меховые изделия, обувь, парфюмерия и косметика. На это повлияла конкуренция между точками розничных продаж и маркетплейсами, а также снижение спроса на определенные виды товаров.

Подорожало моторное топливо, особенно газовое. Причина - рост биржевых цен и затрат на транспортировку до пунктов реализации. Также на внутреннем рынке произошло некоторое сокращение производства нефтепродуктов, в том числе в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

В отличие от продовольственных и непродовольственных товаров, которые дорожали незначительно, заметнее всего в феврале выросли в цене услуги, особенно в сфере зарубежного туризма – на 5,28% и пассажирского транспорта – на 2,55%. Турфирмы повысили цены из-за роста затрат на аренду помещений и оплату труда, а ж/д и авиаперевозчики – на обслуживание парка техники, инфраструктуры аэропортов и вокзалов. Частые отмены и переносы авиарейсов в Волгограде обусловили повышенные издержки авиакомпаний, а также высокий спрос на железнодорожные поездки.

В то же время стали ниже цены на услуги организаций культуры, а именно подешевели билеты в кинотеатр, что объясняется сезонным фактором. После зимних каникул спрос на посещение киносеансов традиционно снизился и билеты в кино после новогодних праздников заметно подешевели. При этом за последние 12 месяцев цены в целом на услуги организаций культуры выросли на 10,83%. Билеты в кинотеатр подорожали на 6,84%.

Годовая инфляция в регионе замедлилась и составила 5,1%. Это ниже, чем по России в целом (5,9%), констатировали эксперты.





