Через 5 дней некоторым волгоградцам поднимут пенсии

1 апреля жителям Волгоградской области проиндексирует социальные пенсии на 6,8%. Также вырастет размер пенсии по случаю потери кормильца, если у кормильца не было страхового стажа; детей, потерявших родителей; инвалидов с детства.

Увеличение коснётся и ряда категорий граждан, которые имеют особый статус, связанный с военной службой, участием в боевых действиях, работой в экстремальных условиях или ликвидацией последствий техногенных катастроф. В их числе – участники Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда», лётчики-испытатели и др.