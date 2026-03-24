В Волгограде задержана по подозрению в мошенничестве 36-летняя местная жительница, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В ГУ МВД России по региону уточнили, что от ее действий пострадала 24-летняя жительница Москвы и 56-летний волгоградец. Девушка увидела в интернете объявление о предоставлении услуг по организации свадебных мероприятий. Доверившись злоумышленнице, москвичка в ноябре 2025 года перечислила ей 473 тысячи рублей, после этого никаких услуг не получила. Аферистка просто перестала выходить на связь.

Во втором случае, который произошел в декабре 2025 года, подозреваемая пообещала волгоградцу партию красной икры, получив от него 15500 рублей. Однако свои обязательства она не выполнила.

Возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.





