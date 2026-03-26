В двух хуторах Волгоградской области отправят на убой больных коров





В двух населенных пунктах Волгоградской области вводят ограничительные мероприятия в связи с выявлением бруцеллеза – инфекции, которая может передаваться от коров к человеку. Как следует из проектов приказов облкомветеринарии, карантин установят в животноводческих хозяйствах в хуторе Яблонский Новогригорьевского сельского поселения Иловлинского района и в хуторе Сизов Сизовского сельского поселения Чернышковского района.

Неблагополучной зоной объявлена территория в радиусе 5 километров от места обнаружения больного скота. Инфицированные животные будут отправлены на убой. Также на время действия карантина вводятся ограничения на оборот кормов, животных и продуктов животноводства.



