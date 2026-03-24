



В Волгоградской области в селе Лозное следователи СК России расследуют жестокое убийство 51-летней женщины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Центральный аппарат Следственного комитета России, за совершение преступления оперативно был задержан 15-летний подросток.





Труп убитой жительницы села Лозное был обнаружен в ее частном доме 13 марта – на третий день после расправы над ней. Криминалисты сразу же отметили многочисленные колото-резаные раны на теле.

Следователи полагают, что к убийству сельчанки подросток готовился заранее. В дом к своей жертве он постучал 10 марта. Расправу 15-летний изверг учинил ради наживы.

– Днем 10 марта подозреваемый незаконно проник в дом потерпевшей и, действуя с особой жестокостью, сначала попытался задушить хозяйку, затем избил ее подручными предметами. Подавив сопротивление, несовершеннолетний потребовал передать ему деньги, после чего нанес жертве множественные ножевые ранения. От полученных травм женщина скончалась на месте, – сообщают в пресс-службе СК России. – После совершения преступления фигурант предпринял попытку скрыться.

Задержать беглеца удалось благодаря слаженной работе следователей территориального подразделения СК России и сотрудников полиции. В отношении подростка возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Убийство». Судом он уже заключен по ходатайству следствия под арест.

В настоящее время опытные сотрудники СК России выясняют все обстоятельства убийство, а также причины и условия, способствовавшие совершению подростком особо тяжкого преступления.

Видео: СК России