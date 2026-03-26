94-летняя дитя Сталинграда лишилась жилья после пожара





Стала известна судьба жителей дома №4 по ул. 2-ая Штурманская в Красноармейском районе Волгограда, который сгорел 20 марта. Напомним, вспыхнувшая аварийная двухэтажка вспыхнула, как спичка, при этом часть дома обвалилась. Как рассказывали люди, они едва успели выскочить буквально, в чем были. Пожилые родители чудом смогли спасти своего сына на инвалидной коляске. Также удалось вывести из квартиры 94-летнюю Анну Петровну Зарезину. Бабушка, являющаяся дитем Сталинграда, пережила войну в осажденном городе, однако потеряла жилье в мирное время.

Сгоревший дом был признан аварийным 9 июня 2020 года. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда в ответе на редакционный запрос, еще до происшествия жильцам были предложены жилые помещения маневренного фонда. После пожара людям поступили повторные предложения переехать в маневренный фонд. Две семьи приняли предложения муниципалитета, временное жилье им предоставлено.

А вот переселиться в новые квартиры жильцам сгоревшего дома удастся нескоро.

- Расселение домов планируется в порядке очередности, исходя из даты признания домов аварийными. В настоящее время идет расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017. Планируемая дата расселения дома № 4 по ул. 2-ая Штурманская согласно текущей редакции программы «Жилище» - 2031 год, - заявили в мэрии.

Как рассказали жившие в доме волгоградцы, в огне сгорело все их нажитое имущество – бытовая техника, мебель, личные вещи. В администрации Волгограда пояснили, что в случае утраты жизненно необходимого имущества горожанам окажут социальную помощь размером до 50 тысяч рублей.