Происшествия

Потасовку полицейских с молодчиками сняли на видео в Быково Волгоградской области

Происшествия 27.06.2024 12:02
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27.06.2024 12:02


В рабочем поселке Быково Волгоградской области на видео сняли потасовку нескольких молодых людей с сотрудниками полиции. Запись распространилась накануне, 26 июня, в телеграм-каналах.  




Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, события разворачивались на центральной площади Быково на минувшей неделе. 

– Не понятно, кто и зачем вытащил это видео вчера. К этому моменту у нас все спокойно, все улеглось. Инцидент имел место быть еще 21 июня вечером. И сообщения некоторых каналов и отдельно взятых СМИ о том, что молодежь – это мигранты, мягко скажем, преувеличены. Все они жители нашего региона и здесь родились, – рассказал информагентству собственный источник, знакомый ситуацией. – Кому это надо - нагнетать и раздувать межнациональный конфликт? Вопрос к компетентным органам. 

Известно, что сотрудники ДПС приехали вечером на главную площадь Быково после поступившего сообщения от местных жителей. Данный факт подтверждают и в ГУ МВД России по Волгоградской области:  

– 21 июня 2024 в Отдел МВД России по Быковскому району поступило сообщение о нарушении общественного порядка на центральной площади в р.п. Быково. На место был направлен наряд полиции. По прибытию установлены граждане, нарушавшие общественный порядок – трое несовершеннолетних и их 18-летний товарищ, жители Быково и Волгограда, – прокомментировали информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В отношении 18-летнего гражданина составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ за невыполнение законных требований сотрудника полиции, который рассмотрен судом. В отношении родителей одного из несовершеннолетних составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию. Еще двое несовершеннолетних поставлены на профилактический учет. В следственные органы направлены собранные материалы для дачи правовой оценки действий правонарушителей

В СУ СК России по Волгоградской области, в свою очередь, сообщают о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. 

– В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой запечатлен конфликт, произошедший на центральной площади рабочего поселка Быково. В результате инцидента группа молодых людей с применением физической силы противодействовала законным действиям сотрудников полиции. По данному факту Николаевским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, – сообщила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. – В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, к нему причастных. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства СУ по Волгоградской области.

Видео: Telegram

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