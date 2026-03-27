«Ротор‑2» усилился двумя молодыми нападающими





Волгоградский футбольный клуб «Ротор‑2» объявил о подписании профессиональных контрактов с перспективными нападающими – Никитой Логишем и Адрианом Платоном. Оба игрока призваны усилить атакующий потенциал коллектива, сообщает пресс-служба СК «Ротор».

Никита Логиш (родился 29.12.2005) – воспитанник спортивной школы «Одинцово». Нападающий уже имеет опыт выступлений в ЛЕОН‑Второй лиге, дивизионе Б: он защищал цвета «Енисея‑2» и «Строгино», где в общей сложности провёл 11 матчей. Его скорость, нацеленность на ворота и умение завершать атаки должны стать важным активом для «Ротора‑2».





Второй новобранец – Адриан Платон (родился 14.12.2006) – прошёл подготовку в академии футбола Крыма. До перехода в волгоградский клуб форвард выступал за «КАМАЗ» и ФК «Осиповичи» (Беларусь). В составе белорусского коллектива Платон отметился 1 голом в 27 играх Первой Лиги, а также забил 1 мяч в 2 матчах Кубка страны. Молодой нападающий отличается хорошей техникой, игровым интеллектом и умением действовать в подыгрыше.

Александр Веселовский

Пресс-служба «Ротор»