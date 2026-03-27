Главное

Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму Поддали газу: майнинг-ферма экс-мэра Волгограда с новой силой заработала на Дону

Актуально

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости

 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
 ЦБ и кабмин планируют сделать карту «Мир» единой для доступа к льготам
Центральный банк и Правительство РФ планируют сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем льготам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 26 марта на пленарном заседании Госдумы.  – ...
Общество

Волгоградский центр «Дино» приютил пять львов из дагестанского зоопарка

Общество 27.03.2026 07:15
0
В ночь с 26 на 27 марта в волгоградский приют «Дино» доставлены пять львов из Дагестана. Как сообщает ТАСС, животные были предварительно осмотрены волгоградскими зоозащитниками и помещены на карантин. Выпуск хищников в вольеры волонтёры засняли на видео.



Судя по опубликованным кадрам, львы хоть и восприняли свой новый дом настороженно, но дорогу в целом перенесли хорошо. В ближайшее время зоозащитники проведут более глубокое обследование животных и переведут их на особую диету. Исхудавшие хищники нуждаются в усиленном рационе.

Новые подопечные приюта с непростой историей. Долгое время они содержались в жутких условиях в Дербенте на территории сооружения, якобы являющегося частным зоопарком. Фактически львов и других животных владельцы использовали для фотосессий с туристами. В 2024 году одного из замученных львят заметила жительница Санкт-Петербурга, которая и забила тревогу.

Впоследствии природоохранная прокуратура через суд добилась изъятия из зоопарка 40 диких животных. Помимо львов приют «Дино» в скором времени даст кров ещё и трём дагестанским медведям.

Фото и видео: ЗООЦЕНТР "ДИНО" / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.03.2026 11:43
Общество 27.03.2026 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2026 11:36
Общество 27.03.2026 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2026 11:04
Общество 27.03.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2026 10:44
Общество 27.03.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2026 09:54
Общество 27.03.2026 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2026 09:15
Общество 27.03.2026 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2026 08:14
Общество 27.03.2026 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2026 07:15
Общество 27.03.2026 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2026 06:24
Общество 27.03.2026 06:24
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 21:45
Общество 26.03.2026 21:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 20:52
Общество 26.03.2026 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 20:24
Общество 26.03.2026 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 19:56
Общество 26.03.2026 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 19:10
Общество 26.03.2026 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2026 19:00
Общество 26.03.2026 19:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:43
В реалити-шоу «Дом 2» обнаружили волгоградского диктора парада ПобедыСмотреть фотографии
11:42
Волгоградца задержали за убийство знакомого с попыткой расчлененияСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области впервые объявлена авиационная опасностьСмотреть фотографии
11:04
Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпускСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде каждый пятый проверенный на «Жигулёвке» мигрант оказался нелегаломСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
Эксперты предсказали массовое закрытие магазинов в РоссииСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом простятся с бойцом Ярославом СидоренкоСмотреть фотографии
09:15
Под Волгоградом рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы за поджог домаСмотреть фотографии
08:14
Минобороны отразило ночной налёт 85 БПЛА на европейскую часть РоссииСмотреть фотографии
07:53
У Данилы Положенцева золото и полный комплект наградСмотреть фотографии
07:15
Волгоградский центр «Дино» приютил пять львов из дагестанского зоопаркаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:02
«Ротор‑2» усилился двумя молодыми нападающимиСмотреть фотографии
06:24
Власти возьмут на карандаш доходы волгоградцев от переводов частных лицСмотреть фотографии
06:05
Отдых в пансионатах Волгоградской области подорожал на 6%Смотреть фотографии
21:45
Массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября начнется в РФ. К чему готовиться?Смотреть фотографии
21:38
Волгоградца обязали заплатить за кучу битых кирпичей более 800 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:22
Под Волгоградом снова пропал мужчина с синдромом «Плюшкина»Смотреть фотографии
20:52
В двух хуторах Волгоградской области отправят на убой больных коровСмотреть фотографии
20:24
Долги по зарплате в Волгоградской области выросли на 1 млнСмотреть фотографии
19:56
Спасенная приставами хаски умерла в Волгограде вслед за щенкамиСмотреть фотографии
19:26
Грудная малышка попала в нейрохирургию после ДТП с перевертышем в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:10
Прописавшиеся в парке утки возвращают форму после морозной зимы: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
19:00
Через 5 дней некоторым волгоградцам поднимут пенсииСмотреть фотографии
18:50
94-летняя дитя Сталинграда лишилась жилья после пожараСмотреть фотографии
18:08
Волгоградцев предупредили о наступлении со степей гигантских клещей-спринтеровСмотреть фотографии
18:07
«Среди нас – сумасшедший»: маньяк из поселка Волгограда продолжает убиватьСмотреть фотографии
17:47
Пасха ни при чем? ЦБ объяснил рост цен на яйца в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродромеСмотреть фотографии
16:52
1000 волгоградских пар забронировали красивые даты для свадьбыСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде новый завод азотных удобрений пополнит бюджеты на 200 млрд рублейСмотреть фотографии
 