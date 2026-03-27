В ночь с 26 на 27 марта в волгоградский приют «Дино» доставлены пять львов из Дагестана. Как сообщает ТАСС, животные были предварительно осмотрены волгоградскими зоозащитниками и помещены на карантин. Выпуск хищников в вольеры волонтёры засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, львы хоть и восприняли свой новый дом настороженно, но дорогу в целом перенесли хорошо. В ближайшее время зоозащитники проведут более глубокое обследование животных и переведут их на особую диету. Исхудавшие хищники нуждаются в усиленном рационе.

Новые подопечные приюта с непростой историей. Долгое время они содержались в жутких условиях в Дербенте на территории сооружения, якобы являющегося частным зоопарком. Фактически львов и других животных владельцы использовали для фотосессий с туристами. В 2024 году одного из замученных львят заметила жительница Санкт-Петербурга, которая и забила тревогу.

Впоследствии природоохранная прокуратура через суд добилась изъятия из зоопарка 40 диких животных. Помимо львов приют «Дино» в скором времени даст кров ещё и трём дагестанским медведям.

Фото и видео: ЗООЦЕНТР "ДИНО" / vk.com