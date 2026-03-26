



Еще недавно «прописавшиеся» в парке Дзержинского района утки казались горожанам экзотикой. Сейчас же птицы, пережившие в городе все испытания погоды – от дурманящей жары до сильных морозов, – стали здесь настолько «своими», что уже не вызывают ни удивления прохожих, ни недовольства потесненных голубей.

Кадры излюбленных волгоградцами особ, упитанных и явно не жалующихся на жизнь в шумном мегаполисе, смотрите в репортаже ИА «Высота 102».





Любимцы всех местных жителей, утки уже давно привыкли к повышенному вниманию. Кому-то они даже позволяют сделать серию удачных кадров. Но, скажем честно, нашему фотографу пришлось изрядно побегать, чтобы поймать в объектив этих своенравных особ.





Для горожан, которые не задаются целью сфотографировать упитанных красавцев, прогулка по парку «Семейный» станет поистине терапевтической. Посудите сами: как приятно хотя бы ненадолго остановить сумасшедший бег времени, постоять на одной из пригретых мартовским солнцем дорожек, и, забыв обо всех срочных делах, понаблюдать за птичьей суетой, их очаровательным воркованием друг с другом или «серьезными» и бескомпромиссными баталиями.









К слову, необычный и расслабляющий досуг доступен и жителям располагающегося недалеко от парка жилого комплекса. Скользя по водной глади небольшого пруда, местные утки стали едва ли не ручными питомцами для детворы. Встречая посетителей, которые, конечно же, идут на встречу с ними не с пустыми руками, они уже не всегда «летят» на кормежку хлебом. Впереди долгий день, а, значит, и немало приемов пищи под громкие и радостные детские крики: «Мама, мама! Скорее смотри!»









Фото Андрея Поручаева