



Предприимчивая, но не дальновидная волгоградка пойдет под суд за попытку купить права. Компанию девушке составит и ее «помощник», взявший больше полусотни тысяч рублей, но при этом и не думавший реально решать ее проблему.

История с безрадостным финалом началась еще осенью 2025-го. Реально оценив свои шансы на сдачу экзаменов в ГИБДД, девушка решила искать помощи на стороне. Вскоре она связалась с мужчиной, пообещавшим поднять свои «связи» и за 57 тысяч безо всяких проблем оформить ей водительское удостоверение. Казалось, что у этого «предприятия» будет очевидный успех.

Однако на деле подельник несостоявшейся курсантки не собирался решать вопрос с выдачей прав и попросту забрал себе деньги. В результате и сама волгоградка, и ее сообщник стали фигурантами уголовного дела по статьям «Покушение на дачу взятки», «Покушение на использование поддельных документов», а также «Мошенничество».

