В СЖР назвали ударом по репутации СМИ арест журналистов в Волгограде





В региональном отделении Союза журналистов России прокомментировали задержание в Волгограде журналистов Виталия Кошелева и Алексея Серового, а также политолога Константина Глушенок по подозрению в клевете и вымогательстве 1,2 млн рублей. По данным общественной организации, если следствие докажет виновность фигурантов, то это станет тяжёлым ударом по репутации как региональных СМИ, так и в целом по журналистике.

- И пусть задержанные обвиняются не по своей основной деятельности, это не лучшим образом скажется на всех журналистах. На всех, кто делает свое дело честно и ответственно, - подчеркнул председатель отделения Союза журналистов России по Волгоградской области Вячеслав Черепахин.

Эксперт также добавил, как и положено во всех подобных случаях, секретариат регионального отделения Союза журналистов России проконтролирует ход развития ситуации и при необходимости готов к сотрудничеству со следственными органами.

Также Вячеслав Черепахин обратил внимание, что журналисты часто сталкиваются в своей работе с чувствительной информацией, однако, принимая решение придать гласности тот или иной факт, работники прессы обязаны опираться на интересы общества.

Напомним, задержание Виталия Кошелева, Алексея Серового и Константина Глушенок связано с расследованием уголовного дела о вымогательстве средств с главврача одной из больниц, а также распространением клеветы в Telegram-канале «Волгоградские слухи».

