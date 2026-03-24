



В Центральном районе Волгограда правоохранители раскрыли кражу крупной суммы из кассы одного из почтовых отделений. Как выяснилось, позаимствовала деньги руководитель подразделения. Женщина решила оказать материальную помощь своей подруге, одолжив наличные «до зарплаты».

- В течение февраля 2026 года 38-летняя начальник одного из отделений почтовой связи, расположенного в Центральном районе Волгограда, используя свое служебное положение, присвоила из кассы денежные средства в сумме 260 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

При этом в обещанный срок знакомая финансы не вернула, и начальница не смогла вовремя вложить средства в кассу перед плановой проверкой главпочтамта. О недостаче в «Почте России» сразу же сообщили правоохранителям, которые быстро вычислили виновницу.

Отметим, волгоградка в содеянном созналась. В настоящее время расследование продолжается. За растрату подозреваемой грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»