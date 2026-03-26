



Учёные рассказали о смещении ореола обитания гигантских клещей рода Hyalomma. Как сообщает РИА Новости, из-за изменения климата кровососущие насекомые, обитающие в южных, традиционно тёплых регионах России, начали осваивать новые территории.

Самки Hyalomma в обычном состоянии имеют размер около 5-6 мм, что в разы больше привычного клеща, а насытившись кровью, они могут увеличиваться до 3 сантиметров. Помимо размеров, этот вид отличает активный поиск жертв.

Насекомые не просто выжидают, а способны учуять запах человека на расстоянии и даже установить визуальный контакт, после чего они пытаются догнать цель.

Отметим, Hyalomma любит сухие и жаркие степи, поэтому эти насекомые представляют угрозу в том числе и жителей Волгоградской области. Эти клещи выступают переносчиками конго-крымской геморрагической лихорадки. Заболевание вызывает жар, головную боль, после чего больного начинаются внутренние кровотечения и судороги. Летальность недуга — 30-40%.

Фото сгенерировано ИИ