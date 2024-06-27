РФС возобновил продажу билетов на Суперкубок РФ в Волгограде

Спорт 27.06.2024 15:15
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27.06.2024 15:15
В продаже появились билеты на сектор С218 на Волгоград Арене, где 13 июля в 20-30 ч. пройдет Суперкубок РФ. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Kassir.ru.
Напомним, накануне стартовала продажа билетов на матч «Зенита» и «Краснодара». Событие вызвало бешеный ажиотаж – практически все билеты, в том числе и самые дорогие, по 6 тысяч рублей, были раскуплены едва ли не в течение часа. После этого в РФС анонсировали вторую волну продаж.
Между тем, многие волгоградцы оказались расстроены тем, что не смогли приобрести билеты на суперматч года. В соцсетях горожане грешат на перекупщиков, которые лишили их возможности попасть на зрелищный поединок.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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