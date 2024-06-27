Двое волгоградцев по-тихому слили 2 тыс литров солярки с нефтепровода





В Советском районе Волгограда транспортная полиция задержала двух местных жителей, которые похитили дизтопливо из трубопровода транспортной компании для дальнейшей продажи. Как сообщили V102.RU в ведомстве, мужчины дважды проникали на территорию предприятия и в общей сумме слили около двух тысяч литров солярки.

Предприимчивые волгоградцы с помощью шланга перекачивали топливо в заранее приготовленную емкость «еврокуб», которая находилась неподалеку от организации в гараже. После хищения мужчины переливали награбленное по канистрам и хранили в этом же гараже для дальнейшей перепродажи.

Однако сбыть топливо им все-таки не удалось – они были задержаны сотрудниками транспортной полиции. Похищенное дизельное топливо изъято. В общей сумме компании был причинён ущерб свыше 80 тысяч рублей.

Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы. Ожидать приговора фигуранты дела будут под подпиской о невыезде.