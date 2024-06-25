Политика

«Лишь бы носил деньги в дом»: волгоградцы поспорили из-за прописки губернатора Бочарова

Политика 25.06.2024 15:54
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25.06.2024 15:54


В Волгограде 25 июня в онлайн-пространстве неожиданно для многих встал вопрос о прописке Андрея Бочарова. В частности, сообщает ИА «Высота 102», общественник Эдгар Петросян публично удивился тому факту, что все 10 лет волгоградский губернатор сохраняет регистрацию в другом регионе. В ответ на эти размышления не без иронии ответил член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков. 

Как отметил Петросян, на размышления о месте регистрации Андрея Бочарова его натолкнули недавние события – а именно подача последним документов в ИКВО в качестве кандидата на выборах главы Волгоградской области. 

– Первым зарегистрированным кандидатом, согласно данным избиркома, оказался проживающий в Москве, но работающий губернатором Волгоградской области Андрей Бочаров. Почему он так за 10 лет не прописался в Волгограде не понимает никто. Неужели ему так нужна будущая повышенная московская пенсия, или в Волгограде никто не готов дать ему прописку? – размышляет общественник. 

В ответ Сергей Жуков дал понять – прописка в данном случае не имеет значения. По его убеждению, за десять лет своего губернаторства, не взирая на отметку в паспорте, Бочаров сделал куда больше, чем коренные волгоградцы в разное время. 

Вообще-то, если сравнивать дела Бочарова со многими бывшими чиновниками, уроженцами Волгограда, я нашему губернатору уже почетную прописку бы пожизненную выдал, а бывших топовых управленцев города и региона лишил бы ее, – говорит Сергей Жуков. – А если по сути, то штамп в паспорте – это больше для молодых незамужних девушек мечта, хотя он ничего не значит, особенно если мужик хозяин и приносит деньги в дом.

Напомним, что на 25 июня в волгоградский избирком подали документы трое кандидатов: Андрей Бочаров, Алексей Кононенко и Алексей Васютенко.  

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