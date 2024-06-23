Павел Котов обрадован переходом в «Ротор»





Новичок «Ротора» Павел Котов накануне, 22 июня, пополнивший состав волгоградского клуба, в интервью пресс-службе сине-голубых поделился первыми эмоциями после подписания контракта, сообщает V102.RU. Новичок «Ротора» Павел Котов накануне, 22 июня, пополнивший состав волгоградского клуба, в интервью пресс-службе сине-голубых поделился первыми эмоциями после подписания контракта, сообщает V102.RU.

- Я хотел бы поприветствовать всех болельщиков «Ротора». От себя постараюсь сделать все возможное на футбольном поле, защищать цвета клуба и быть полезным команде, — заявил новичок волгоградского коллектива.









Напомним, в последние годы Павел Котов играл в Первой лиге. А до этого выступал за литовский клуб и даже проходил просмотр в США.

- Впечатления самые положительные. Думал совсем недолго. В течение дня, как «Ротор» со мной связался, мы приняли решение с агентом перейти в эту команду. Знаю много и наслышан про болельщиков и про город. Хотел бы ощутить это на себе. Ключевыми факторами при переходе являлись фанаты и стадион. И все-таки «Ротор» — это бренд российского футбола. Команда всегда в своей истории была в премьер-лиге, только в последние годы она опустилась ниже. Но надеюсь, что в скором времени «Ротор» снова поднимется и займет свое место там. Знаком с Алексеем Шумских и Филиппом Дворецковым, с которым вместе играли. С остальными ребятами, думаю, в течение работы познакомимся, — рассказал 29-летний защитник.Котов также обратился и к фанатам «Ротора».