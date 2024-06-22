Спорт

Второй пришел: Павел Котов подписал контракт с «Ротором»

Спорт 22.06.2024 20:25
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22.06.2024 20:25


Павел Котов сегодня, 22 июня, стал вторым новичком «Ротора» в летнее межсезонье. 29-летний футболист, выступающий на позиции левого защитника, подписал с волгоградцами контракт на один год, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.
 
Котов является уроженцем подмосковного Дедовска. Павел занимался в школе столичного ЦСКА и провел за основной состав армейцев один матч в Кубке России в 2014 году против дзержинского «Химика». Котов стал лучшим игроком молодежного состава красно-синих по итогам сезона 14-15 по версии болельщиков. Далее выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и литовский «Стумбрас». Также новичок «Ротора» проходил просмотр в американском клубе «Орпандо Сити», но не подписал договор с клубом из США.  Затем Котов вернулся в Россию и перешел в московский «Велес». В 2021 году защитник снова оказался в «Нефтехимике», за который провел 99 матчей, забил восемь голов и отдал столько же результативных передач.
 
Фото СК «Ротор» VK.com


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