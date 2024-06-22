Второй пришел: Павел Котов подписал контракт с «Ротором»

Котов является уроженцем подмосковного Дедовска. Павел занимался в школе столичного ЦСКА и провел за основной состав армейцев один матч в Кубке России в 2014 году против дзержинского «Химика». Котов стал лучшим игроком молодежного состава красно-синих по итогам сезона 14-15 по версии болельщиков. Далее выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и литовский «Стумбрас». Также новичок «Ротора» проходил просмотр в американском клубе «Орпандо Сити», но не подписал договор с клубом из США. Затем Котов вернулся в Россию и перешел в московский «Велес». В 2021 году защитник снова оказался в «Нефтехимике», за который провел 99 матчей, забил восемь голов и отдал столько же результативных передач.
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