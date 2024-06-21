Расследования

Бывшего скандального следователя из Волгограда Бакучаева осудили за взятку

Расследования 21.06.2024 19:11
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21.06.2024 19:11


Волгоградский гарнизонный военный суд накануне огласил приговор в отношении бывшего военного следователя из Волгограда Максима Бакучаева, признанного виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает V102.RU. 

Согласно картотеке суда, вместе с ним был осужден по ст. 291.1 ч. 4 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) некий Дмитрий Коваленко. Собственный источник «Высоты 102» уточнил, что сообщником выступил военный адвокат, имеющий многолетний стаж по специальности. 

В военном суде в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что Бакучаеву назначено семь лет колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на два года. Коваленко получил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

По словам собственного источника информагентства, изначально открытый процесс вскоре сделали закрытым. Гособвинение и подсудимые остались недовольны приговором. 

— Бакучаев был замешан в получении денег от одного из жителей Волгограда, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, военный следователь за крупную сумму обещал оказать содействие в разрешении проблемной ситуации, — ранее сообщал источник редакции. 

По информации общественно-политической газеты Отрадненского района Краснодарского края, Бакучаев учился в военном университете Минобороны. В 2014 году, будучи на первом курсе, будущий следователь удостоился чести принимать участие в военном параде на Красной площади в числе лучших курсантов. До задержания он занимал должность старшего следователя военного следственного управления по Волгоградскому гарнизону.   

Напомним, что Максим Бакучаев вел дело по факту гибели в Котельниково Волгоградской области срочника из Курска Даниила Радского. Тело военнослужащего нашли за полтора месяца до демобилизации с перерезанным горлом. Родственники погибшего уверены, что Даниила убили. Однако следователь пытался убедить их в том, что военный нанес себе смертельную рану самостоятельно.

В марте 2023-го мать Даниила Любовь Нефедова выразила обеспокоенность решениями, которые принимает военный следователь. По словам женщины, не уведомив ее, Бакучаев ввел в дело второго потерпевшего — отца погибшего срочника, который ранее не принимал, с ее слов, участия в воспитании сына. 

Более того, мать Радского предоставила в распоряжение редакции V102.RU запись телефонного разговора, на которой, предположительно, разговаривают следователь Бакучаев и отец Даниила. В ходе беседы первый уговаривал родственника погибшего срочника совместными усилиями отстранить от дела бывшую супругу. Женщина планировала жаловаться на следователя главе СК РФ Александру Бастрыкину. Позже из Волгограда материалы дела передали в ВСУ СК России по ЮВО в Ростове-на-Дону. Однако по делу погибшего срочника выдвинули ошеломительную версию. 

Ранее корреспонденты «Высоты 102» сообщали, что Максим Бакучаев, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере и пытавшийся затянуть сроки ознакомления с уголовным делом, таинственно исчез

Коллаж: ИА «Высота 102» 

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