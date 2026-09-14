



В Волгограде сотрудники ГАИ вычислили подростков, для которых поездка на легковом автомобиле едва не завершилась трагедией. Молодые люди решили повторить опасный трюк из боевика, устроив ралли на крыше «Жигулей» по волгоградским дорогам. Лишь чудом находившийся за пределом салона молодой человек не рухнул на асфальт при первом же торможении. Инцидент заснял видеорегистратор следовавшей машины.





По кадрам силовики вычислили автомобиль «ВАЗ-2106» и находившегося внутри водителя.

- Сотрудники Госавтоинспекции установили местонахождение транспортного средства и его владельца. Им оказался 19-летний житель Краснооктябрьского района города Волгограда, который сознался в содеянном, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении лихача возбуждено административное производство по ч. 2 статьи 12.23 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области