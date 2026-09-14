По данным ВТБ, всё чаще мошенники под предлогом лёгкого заработка предлагают россиянам использовать свои банковские карты или счета для перевода и обналичивания похищенных средств, применяя различные методы манипуляций. Злоумышленники активно используют интернет-пространство: онлайн-игры, социальные сети, мессенджеры, сайты знакомств и электронную почту. В группе риска — подростки, студенты, пенсионеры и люди, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации.
Мошенники маскируют свои схемы под безобидные просьбы или легальные предложения.
Топ-6 наиболее распространенных схем этого года:
- Предложения купить карту или передать доступ к онлайн-банку. Жертве кажется, что это безопасный способ заработать, однако это прямое нарушение закона. Насторожить должно то, что собеседнику нужна именно ваша карта, хотя оформить собственную может каждый.
- Лжевакансии, которые выглядят как обычные объявления о работе курьеров, логистов, финансовых помощников или инкассаторов. Жертву просят получать, перевозить или передавать деньги, не объясняя их происхождение.
- Просьбы от «знакомых». Со взломанного аккаунта знакомого рассылают сообщения или от недавнего «знакомого» приходит просьба: «Я тебе переведу деньги, кинь дальше» или «У меня проблемы с картой, прими перевод». Люди склонны доверять знакомым, однако неожиданная просьба о финансовых операциях должна насторожить.
- Ошибочный перевод. Мошенники сообщают о якобы случайном переводе и просят вернуть деньги на другие реквизиты. Если на ваш счет средства не поступали или вас просят перевести по чужим реквизитам – обратитесь в банк.
- Помощь у банкомата. Злоумышленники могут подойти в роли «растерянного» прохожего — симпатичной женщины или пенсионера — и попросить снять деньги с вашей карты в обмен на обещанный перевод. Естественное желание помочь не должно заставлять вас использовать свою карту для чужих операций.
- Благотворительность. Мошенники просят снять деньги для людей, которые якобы не могут самостоятельно дойти до банкомата.
– Мошенники играют на доверии людей, их цель – заставить жертву добровольно отдать карту или доступ к счету. Важно понимать: когда вы передаете карту «курьеру банка», сообщаете коды из SMS или соглашаетесь на перевод чужих средств через свой счет, вы не просто рискуете своими деньгами — вы невольно становитесь звеном преступной схемы. Мошенники сознательно вовлекают жертву в обналичивание средств других пострадавших, и за это грозит уголовная ответственность, даже если человек не осознавал своих действий, – сообщил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.