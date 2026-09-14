Волгоградцам разрешили покупать противогазы на всех членов семьи

Сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские, а также защитные детские камеры с 1 марта 2027 года поступят в свободную продажу, что ранее было запрещено. Об этом сообщило сегодня, 14 сентября, МЧС России.

Оперативное ведомство поясняет, что соответствующая норма разработана и закреплена президентским указом.

В России до этого утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания не было. То, что поступало из-за рубежа, соответствующим образом не контролировалось и не проверялось. Теперь за качеством такой продукции будут тщательно следить, что позволит исключить появление на рынке фальсифицированных, контрафактных, несертифицированных и некачественных средств.

Купить такие средства защиты органов дыхания сможет любой гражданин. Это будет отечественная сертифицированная продукция.

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