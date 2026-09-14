Ольга Бузова снимет реалити-шоу в волгоградском колледже

В Волгограде пройдут съемки реалити-шоу «Ольга Вузова», которое ведет популярная телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова. По информации ИА «Высота 102», съемочная группа в количестве 12 человек прибудет в Волгоград уже во вторник, 15 сентября.

Команда Бузовой сразу приступит к работе. Запланирована съемка сюжета о достопримечательностях Волгограда. В частности, московские телевизионщики прогуляются по набережной города-героя, где пообщаются с молодежью.

Известно, что сама Ольга Бузова прилетит в Волгоград позже. В новом выпуске она изучит профессию лаборанта химического анализа в Волгоградском политехническом колледже, где пройдут съемки короткометражного фильма с участием актеров.

Новый сезон образовательного реалити-шоу «Ольга Вузова» рассказывает о среднем профессиональном образовании и инженерных кадрах. Главная задача проекта – показать молодежи новые и перспективные профессии в необычном ракурсе, а также возможности, которые дает такое обучение.

Фото из архива V102.RU