Житель Волгограда, которого взломали на Госуслугах мошенники, получил надежду на разрешение безысходной ситуации после обращения к уполномоченному по правам человека в регионе. Как сообщили в аппарате уполномоченного, мужчину в буквальном смысле атаковывали коллекторы и кредитная организация, которой он якобы был должен крупную сумму денег.

Волгоградец, который обратился за защитой своих прав в аппарат уполномоченного по правам человека, сообщил, что мошенники взломали его аккаунт на Госуслугах, завладели персональными данными и оформили на него кредит в сумме 100 тысяч рублей. Деньги они вывели на цифровые площадки и обналичили.

Мужчина, который пострадал от аферистов, обратился в банк с просьбой предоставить ему информацию о заключенном от его имени кредитном договоре, но ему в этом было отказано. Также ничем закончилась его попытка добиться возбуждения уголовного дела, так как первоначально правоохранители не увидели состава преступления.

Однако аппарату уполномоченного удалось добиться дополнительной проверки, по итогам которой было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных средств». Проводится расследование.