



В Волжском Волгоградской области власти планируют создать новый генеральный план развития города на ближайшие два десятилетия. Мэрия объявила о поиске научной организации, готовой разработать для муниципалитета комплексный документ.

Эксперты должны провести изыскания по четырём направлениям: социум, экономика, экология и территория. По результатам анализа перечисленных сфер должны быть выявлены пространственные особенности населённого пункта, актуальное состояние экологии и социально-экономическое развития. На основании этих данных будет сформирована концепция пространственного развития, которая включит в себя разделы с демографическим прогнозом, анализ внешних факторов, влияющих на развитие города, эффективности действующей стратегии развития и муниципальных программ. Для важнейших направлений будут проработаны подробные подразделы. В их числе направления развития жилых районов, общественных центров, природного каркаса, транспорта и инфраструктуры.

На эти цели из бюджета выделено 29 млн рублей. Подрядчик будет отобран в конце сентября. Завершить разработку документа специалистам предстоит в предельно сжатые сроки – до конца 2026 года.

Отметим, полтора месяца назад власти уже пытались найти организацию, готовую взяться за новый генплан. Тогда на эти цели из бюджета выделялся 31 млн рублей, однако аукцион был отменён. В случае завершения разработки новый градостроительный документ будет действовать до 2047 года. Ранее редакция сообщала о масштабных планах чиновников к 2030 году построить в Волжском новую ветку наземного трамвая.

Фото из архива ИА «Высота 102»