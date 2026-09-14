С 1 января 2027 года в Волгоградской области, а также в других регионах России введут госконтроль цен на продукты питания. По информации «Парламентской газеты», правительство утвердило перечень товаров, за которыми наладят пристальный мониторинг. В него попали мясо, масло, молоко, овощи, говядина, свинина, баранина, мясо кур, рыба, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, крупа гречневая, макаронные изделия и другие продовольственные позиции – всего 24 вида.

Следить за ценовой политикой производителей и магазинов будут Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС и Росстат.

Напомним, ранее редакция сообщала о подписании соответствующего закона президентом Владимиром Путиным 4 августа. Документ подразумевает внедрение тотального отслеживания цепочки ценообразования от реальной стоимости производства до накруток посредников. Для этого ведомства получат доступ в режиме реального времени к текущим параметрам хозяйственной деятельности предприятий.

Отметим, по мнению экспертов, следующим закономерным шагом станет корректировка законодательства, позволяющая оперативнее применять к нарушителям ощутимые меры воздействия.

Фото из архива ИА «Высота 102»