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Общество

Более тысячи многодетных семей Волгоградской области получили выплату 300 тысяч рублей

Общество 14.09.2026 15:07
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14.09.2026 15:07


С начала 2026 года 1 084 семьи Волгоградской области получили новую региональную единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка. Как пояснили в пресс-службе администрации региона, мера реализуется по региональной программе повышения рождаемости нацпроекта «Семья».

Как сообщили в областном комитете социальной защиты населения, право на выплату имеют семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2025 года. Обязательное условие – возраст состоящих в браке родителей или единственного родителя не должен превышать 35 лет включительно.

Обратиться за назначением выплаты необходимо не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка. Также требуется российское гражданство и регистрация по месту жительства в Волгоградской области. Полученные средства семья может использовать по своему усмотрению. Оформление проводится в центре социальной защиты населения по месту жительства, дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Поддержка семей с детьми и создание условий для повышения рождаемости остаются приоритетами региональной социальной политики. С 2025 года будущим мамам из числа студенток, вставших на учёт по беременности, предоставляется единовременная выплата 100 тысяч рублей.

Наряду с федеральными мерами по инициативе губернатора Андрея Бочарова в регионе действует ряд региональных мер поддержки. Работают отделения семейных МФЦ и семейно-консультативные пункты. Система помощи постоянно совершенствуется с учётом предложений жителей.

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