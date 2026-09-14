



В Иловлинском районе Волгоградской области суд поставил точку в деле подворовывающей начальницы почтового отделения Ренаты В. Волгоградка на протяжении семи месяцев обносила кассу и прилавки структурного подразделения.

- С 19 февраля по 11 сентября 2025 года женщина, используя служебное положение и имея свободный доступ к кассе и складу, присвоила наличные денежные средства на сумму 89 140 рублей, а также товарно-материальные ценности на сумму 51 268 рублей. Общий материальный ущерб, причиненный АО «Почта России», составил 140 408 рублей, - уточнили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Естественно, что бесконечно скрывать недостачу у руководительницы не получилось. Вскоре она стала фигуранткой уголовного дела.

Отметим, ещё на этапе следствия волгоградка компенсировала ущерб. Решением суда она приговорена к наказанию в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, на год ей запрещено занимать руководящие должности в органах почтовой связи.

Фото из архива ИА «Высота 102»